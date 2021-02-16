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16.02.2021 - 17:49 | | DHA

Babası kapının önünde öldürüldü! Gözyaşları içinde izledi

Bursa’da eski patronu Seydi A.K. ‘ya açtığı davayı geri çekmeyen Halil Muslu (44), evinin önünde tabancayla vurularak, öldürüldü. Muslu’nun kızı, olay yerinde inceleme yapan polisleri, gözyaşı içinde izledi.

Babası kapının önünde öldürüldü! Gözyaşları içinde izledi

Olay, saat 15.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi 225’inci Sokak'ta yaşandı. 2 çocuk babası Halil Muslu, uzun süre şoför olarak yanında çalıştığı eski patronu dolmuş şoförü Seydi A.K.'ya dava açtı. Seydi A.K., bugün evinin önüne geldiği Muslu’yu dışarı çağırıp, davadan vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı. Muslu ise olumsuz yanıt vererek, evine girmek istedi.

Ancak Seydi A.K., tabancayla Muslu’ya 5 el ateş etti. Kurşunlardan ikisi sırtına isabet eden Muslu, yere yığılırken, Seydi A.K. kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halil Muslu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Muslu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Oğlu gözlerinin önünde vurulan baba Mustafa Muslu, “Kapıyı kapatamadım, gözümün önünde öldü” dedi. Halil Muslu’nun kızı ise olay yerinde inceleme yapan polisleri, gözyaşı içinde izledi.

 

 

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu açıldıİl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle merkezde 7, Eflani'de 15, Eskipazar'da 17, Ovacık'ta 18, Yenice'de 10 ve Safranbolu'da 12 olmak üzere toplam 79 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
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