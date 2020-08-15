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15.08.2020 - 14:46 | | DHA

Babası ve babaannesini tüfekle vurdu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, Engin Güneş tartıştığı babası Ömer Güneş ile babaannesi Rahime Güneş’i tüfekle vurarak yaraladı.

Babası ve babaannesini tüfekle vurdu

Olay, öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Durmuşlar Mahallesi’nde meydana geldi. Evli, 1 çocuk babası Engin Güneş (26) ile babası Ömer Güneş (48) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. 

Rahime Güneş, (82) kavga eden oğlu ve torununu ayırmak istedi. Bu sırada Engin Güneş, evden aldığı tüfekle babası ve babaannesinin üzerine ateş etti. Ömer Güneş karın bölgesine, Rahime Güneş ise bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla anne ve oğlu Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Gözaltına alınan Engin Güneş sorgulanmak üzere Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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