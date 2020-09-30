Babasının aracını kaçırdı, polis aracına çarptı

Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda M.A., oğlu Asım A’nın 38 LM 104 plakalı hafif ticari aracını izinsiz aldığını ve geri getirmediğini söyleyerek, polise ihbarda bulundu. Ekipler, başka bir suçtan araması bulunduğu belirlenen Asım A'nın kullandığı hafif ticari aracı, Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçik Bulvarı’nda durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan Asım A. ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sırasında Asım A., araçla polis aracına çarpınca yakalandı. Yara almadan kurtulan Asım A., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Sokak ortasında taciz edilen Dilan, karşı koyunca tekme tokat dövüldüİzmir'in Buca ilçesinde yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz edildi ardından elbiseleri yırtılarak, saldırıya uğradı. Karşı koyması üzerine tekme tokat dövülen genç kızı, Çoğalan'ın elinden vatandaşlar kurtardı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, DHA'ya konuşan Dilan Tutka, "Beni öldürmediğine şükrediyorum" dedi.