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11.04.2020 - 15:48 | | DHA

Babasının cenazesine gidebilmek için izin almaya çıktı

Corona virüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağına Avcılar’da da uyuldu. Durdurulan bir araçta bulunan Serkan Topkaya, yasağı bildiğini ancak, babasının cenazesine gidebilmek için izin başvurusu yapmak üzere dışarı çıktığını söyledi.

Babasının cenazesine gidebilmek için izin almaya çıktı

İstanbul Avcılar’daki merkezi noktalarda trafik ve asayiş ekipleri gün boyu denetim yaptı. Evden ekmek veya eczaneden ilaç almak üzere çıkanlara izin verilirken, Merkez Ulu Camii önünde hafif  ticari aracı durdurulan Serkan Topkaya, sokağa çıkma yasağını bildiğini,  Kars’ta vefat eden babasının cenazesine gidebilmek için izin almak üzere evden ayrıldığını söyledi.

Topkaya, görevli polislere Kaymakamlığa giderek il dışına çıkmak için izin başvurusu yapmak istediğini ifade edince gönderildi. 

Ne corona virüs ne de sokağa çıkma yasağı! Doluştular...Bağcılar'da 3 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, binanın önüne akın eden çok sayıda kişi sokağa çıkma yasağına rağmen itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.
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