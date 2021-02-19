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19.02.2021 - 16:32 | | DHA

Babasıyla balığa çıktı! Tekneden düşüp hayatını kaybetti

Edirne'nin Enez ilçesinde babasıyla balık tutmak için denize açılan Samet Balcı tekneden düşerek suda kayboldu. Balcı için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Babasıyla balığa çıktı! Tekneden düşüp hayatını kaybetti

Geçimini balıkçılıkla sağlayan Ahmet Balcı ile oğlu Samet Balcı(29), bu sabah Sultaniçe köyü limanından denize açıldı. Tekne Boztepe Burnu mevkisine geldiğinda Samet Balcı, teknedeki suyu kovayla boşaltmaya başladı. Dümendeki baba Ahmet Balcı, bir süre sonra motoru durdurarak, oğluna bakmak istedi. Ancak oğlunun teknede olmadığını gördü. Baba, limana dönerek, yardım istedi. İhbar üzerine Çanakkale ve Enez Sahil Güvenlik ile AFAD, polis ve jandarma arama-kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalara balıkçılar da tekneleriyle destek verdi.

Balcı’nın teknedeki suyu boşalttığı kovanın liman açıklarında bulunduğu öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edirne'nin Enez ilçesinde babasıyla balık tutmak için açıldıkları tekneden düşerek suda kaybolan Samet Balcı'nın cansız bedeni bulundu. Balcı'nın dalgıçlar tarafından bulunan cesedi, Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Babasıyla balığa çıktı Tekneden düşüp hayatını kaybetti

Babasıyla balığa çıktı Tekneden düşüp hayatını kaybetti

 

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