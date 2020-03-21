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21.03.2020 - 00:12 |

Babil 10. yeni bölüm fragman yayında mı? - Babil 9. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?

Star TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören yeni dizisi Babil 9. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Cuma akşamları ekrana gelen sevilen dizide bu hafta rfan ve Egemen’in dostluğu, güven sınavına girdi ve ortalık karıştı. Peki gözlerin çevrildiği Babil 10. yeni bölüm fragmanı ve Babil 9. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanda mı?

Babil 10. yeni bölüm fragman yayında mı? - Babil 9. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?

BABİL 9. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz’in ameliyatına saatler kala; Doktor Tahsin, Hakan’ın elinde tutsaktır. Deniz’in kaderi Hakan’ın elindeyken İrfan, oğlunun hayatını kurtarmak için ne yapacak? Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerini öğrenmenin peşinde tehlikeli bir yola girmişken bir yandan da Babil’de sorunlar devam eder. Egemen’in İrfan’dan habersiz Babil’e yönlendirdiği yatırımcılar Egemen’i nasıl bir sorun yumağının içine itecek. İrfan ve Egemen’in dostluğu, güven sınavından geçebilecek mi? Oğlunun hayatıyla sınanan İrfan, nasıl bir yola girecek?

BABİL 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Babil 10. yeni bölüm fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

BABİL 9. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Babil 9. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



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