07.02.2020 - 22:03 |
Babil 4. son bölümde İrfan'dan hayati karar! Babil 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Babil dizisi bu akşam 4. bölümüyle Star TV kanalında izleyiciyle buluştu. İlk bölümden büyük bir ilgi gören dizinin yeni bölümünde İrfan, İlay’ı Babil’den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret’in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli hale geldi ve ortalık karıştı. Peki şimdiden merakla beklenen Babil 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BABİL 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İrfan, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze aldı ama artık başında yeni bir dert daha var, İlay. Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla büyük bir hata yapınca Egemen elini uzatıyor. Hakan’a bildirdiği haddin bedelini ödemek zorunda kalan Ayşe, İrfan’la bir kere daha karşı karşıya geliyor. İrfan, İlay’ı Babil’den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret’in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor.
BABİL 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Babil 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.