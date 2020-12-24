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24.12.2020 - 15:57 | | İHA

Bacadan çıkan kıvılcım evi küle çevirdi!

Kahramanmaraş’ta bir ev, çatısında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Bacadan çıkan kıvılcım evi küle çevirdi!

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Mahallesi Ağabeyli Ortaköy mevkisindeki Yaşar Üzüm’e ait evin bacasından dumanla birlikte çıkan kıvılcım çatı kısmındaki samana sıçradı.

Bir anda büyüyen yangın evin çatı kısmını tamamen kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevredeki vatandaşlarla birlikte yangına müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı.

Eşi ve 3 çocuğuyla yaşadığı ev kullanılamaz hale gelen Yaşar Üzüm hayırseverlerden yardım istedi.

Yakalanacağını anlayınca intihar ettiBursa'da gece yarısı buluştuğu arkadaşı Hakan Doğan’ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra 110 kilometre mesafe giderek, park ettiği otomobilinde uyuyan Aybars Y. uyandığında polisleri görünce aynı tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.
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