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26.08.2020 - 04:23 | | DHA

Bacağından vuruldu kendi otomobiliyle hastaneye gitti

Denizli'de aralarında husumet bulunan kişi tarafından tabanca ile bacağından yaralanan Dalyan A., otomobiliyle geldiği hastanede tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Raşit U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Bacağından vuruldu kendi otomobiliyle hastaneye gitti

Olay, saat 23.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Dalyan A. ile aralarında husumet bulunan eski işyerindeki komşusu Raşit U. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Raşit U. yanında getirdiği tabancayla Dalyan A.'ya ateş açıp, olay yerinden kaçtı.

Bacağından vuruldu kendi otomobiliyle hastaneye gitti

YARALI HALDE OTOMOBİLLE HASTANEYE GELDİ

Bacağından yaralanan Dalyan A. ise otomobiline binerek Denizli Devlet Hastanesi'ne gitti. Dalyan A., tedaviye alınırken ihbar üzerine olay yerine ve hastaneye polise ekipleri sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Dalyan A.'nın hastaneye geldiği otomobil, polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü. Şüpheli Raşit U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

Adana'da silahlı komşu kavgasıAdana’da iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi tabanca ile ayağından vurularak yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise gözaltına alındı.
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