Bacakları bağlanan koç, çöp konteynerinde ölüme terk edildi!

Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi 116 Sokak'ta, dün saat 09.45 sıralarında, bir kişi çöp konteynerindeki bir çuvalın hareket ettiğini fark edip, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, konteynerdeki çuvalda, bacakları bağlanmış halde ve nefes almakta güçlük çeken bir koç ile karşılaştı. Marmaris Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen koçun, karın bölgesinden darbe aldığı ve arkada bacaklarının tutmadığı belirlendi. Tedavi altına alınan 4 yaşındaki koçun, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İhbar üzerine, Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yatığı incelemede, koçun kulağındaki küpeden; 2018 yılında Marmaris Belediyesi Mezbahası'nda kesilmiş olarak göründüğü ortaya çıktı.

Durumu haber alarak Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Bu olay için, sadece 'Sözün bittiği yerdeyiz' diyebiliriz. Bir canlıya bunu yapmışlar. Dünyanın incisi dediğimiz güzide turizm merkezi Marmaris'te daha önce çöp poşetinde konteynere atılmış yavru keçi ve kedi de bulmuştuk. Ne yazık ki çok üzücü bir durum bu. Ölmek üzere olan hasta bir koçu alıp, çuvala koyarak vahşice konteynere atmışlar. Bu yapılan insanlığa sığmaz" dedi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift de koçun sahibinin tespitine çalışıldığını ancak şu ana kadar bulunamadığını söyledi. Koçun tedavisinin sürdüğünü belirten Zift, "Ancak, sağlık durumu iyi değil. Umarım müdahalelerimizle iyileşir ve daha önce bulduğumuz bir koyun gibi iyileşir ona da severek bakarız" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, koçun çuval içinde ölümü terk edildiği konteynerin bulunduğu sokak ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.