MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bacakları bağlanan koç, çöp konteynerinde ölüme terk edildi!
ABONE OL
26.06.2020 - 12:14 | | DHA

Bacakları bağlanan koç, çöp konteynerinde ölüme terk edildi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Muğla’nın  Marmaris ilçesinde, çöp konteynerinde, çuval içinde bacakları bağlanmış koç bulundu. Ölüme terk edilen koçun, kayıtlarda 2018 yılında Marmaris Belediyesi Mezbahası'nda kesilmiş olarak göründüğü belirlendi.

Bacakları bağlanan koç, çöp konteynerinde ölüme terk edildi!

Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi 116 Sokak'ta, dün saat 09.45 sıralarında, bir kişi çöp konteynerindeki bir çuvalın hareket ettiğini fark edip, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, konteynerdeki çuvalda, bacakları bağlanmış halde ve nefes almakta güçlük çeken bir koç ile karşılaştı. Marmaris Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen koçun, karın bölgesinden darbe aldığı ve arkada bacaklarının tutmadığı belirlendi. Tedavi altına alınan 4 yaşındaki koçun, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İhbar üzerine, Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yatığı incelemede, koçun kulağındaki küpeden; 2018 yılında Marmaris Belediyesi Mezbahası'nda kesilmiş olarak göründüğü ortaya çıktı.

Durumu haber alarak Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Bu olay için, sadece 'Sözün bittiği yerdeyiz' diyebiliriz. Bir canlıya bunu yapmışlar. Dünyanın incisi dediğimiz güzide turizm merkezi Marmaris'te daha önce çöp poşetinde konteynere atılmış yavru keçi ve kedi de bulmuştuk. Ne yazık ki çok üzücü bir durum bu. Ölmek üzere olan hasta bir koçu alıp, çuvala koyarak vahşice konteynere atmışlar. Bu yapılan insanlığa sığmaz" dedi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift de koçun sahibinin tespitine çalışıldığını ancak şu ana kadar bulunamadığını söyledi. Koçun tedavisinin sürdüğünü belirten Zift, "Ancak, sağlık durumu iyi değil. Umarım müdahalelerimizle iyileşir ve daha önce bulduğumuz bir koyun gibi iyileşir ona da severek bakarız" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, koçun çuval içinde ölümü terk edildiği konteynerin bulunduğu sokak ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

 

 

Sayıları her geçen gün artıyor! Günden güne çürüyorlar...Antalya'da, icra yoluyla yediemin depolarına çekilerek yazın güneş, kışın yağmur altında çürümeye terk edilen araçların sayısı her geçen gün artıyor. Araçların bir kısmı ise ruhsat sahibi, haciz işlemi öncesinde aracın motorundan direksiyon simidine değerli parçaları söküp yasa dışı yollarla sattığı için yıllarca satılmadan çürümeyi bekliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... TBMM'de bir milletvekilinde korona virüs tespit edildi

Son dakika... TBMM'de bir milletvekilinde korona virüs tespit edildi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

Son dakika deprem haberleri: Ege sallandı! İstanbul, İzmir ve Manisa'dan hissedildi

Son dakika deprem haberleri: Ege sallandı! İstanbul, İzmir ve Manisa'dan hissedildi

Sıradaki Haber