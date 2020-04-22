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22.04.2020 - 23:12 |

BAE'den getirilen Türk vatandaşları Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a  getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamındaBolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Dubai'den havalanan Tük Hava Yolları (THY) uçağıyla  İstanbul  Havalimanı'na inen yolcular, buradan otobüslerle Bolu'ya getirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından 353 yolcu, polis eşliğinde 14 otobüsle  karantina için önceden boşaltılan ve dezenfekte edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı  Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Gölköy  yerleşkesi içindeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı yolcular, 14 gün boyunca  karantinada tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile,  Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da  vatandaşlara destek sunacak.

Polis de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Bolu AFAD İl Müdürü Celal Kürşat Bozkurt ve Gençlik Hizmetleri ve Spor  İl Müdürü Şerafettin Çilkara, yolcuların yurda yerleştirilmesine refakat  etti.

 

İletişim Başkanlığından 23 Nisan paylaşımıİletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını “Türkiyenin Çocukları” temasıyla saat 21:00’da evlerin balkonlarında ve pencerelerinde bayraklarla İstiklal Marşının okunarak kutlanmasına ilişkin bir video hazırladı.
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BAE'den getirilen Türk vatandaşları Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi

BAE'den getirilen Türk vatandaşları Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi

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