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28.11.2020 - 21:13 | | AA

Bafra Belediye Başkanı Kılıç'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Samsun'da Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bafra Belediye Başkanı Kılıç'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Genel sağlık durumum iyi olduğunu vurgulayan Kılıç, tedavisinin başladığını ve evde karantinada bulunduğunu kaydetti.

Kılıç, vatandaşlardan dua beklediğini kaydederek kendisi gibi tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.

Sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştuBursa'da bir at arabasının, sahibi olmadan trafikte 4 nala ilerlemesi güvenlik kameralarına takıldı.
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