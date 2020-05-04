Bağ evinde erkek arkadaşını öldüren kadın yakalandı!

Alınan bilgiye göre R.K. (49), 28 Nisan Salı günü Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'ndeki bağ evinde kız arkadaşı S.K. (24) tarafından karnından bıçaklandı.

Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan R.K, ilk ifadesinde Şehir Hastanesinin bahçesinde tanıştığı, 7 gündür beraber olduğu S.K'nin kendisini bıçaklayıp cep telefonunu da alarak kaçtığını iddia etti. R.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Olayın ardından cinayet soruşturması başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen S.K, Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.