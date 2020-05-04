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04.05.2020 - 16:52 | | AA

Bağ evinde erkek arkadaşını öldüren kadın yakalandı!

Kayseri'de bağ evinde erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı.

Bağ evinde erkek arkadaşını öldüren kadın yakalandı!

Alınan bilgiye göre R.K. (49), 28 Nisan Salı günü Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'ndeki bağ evinde kız arkadaşı S.K. (24) tarafından karnından bıçaklandı.

Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan R.K, ilk ifadesinde Şehir Hastanesinin bahçesinde tanıştığı, 7 gündür beraber olduğu S.K'nin  kendisini bıçaklayıp cep telefonunu da alarak kaçtığını iddia etti. R.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Olayın ardından cinayet soruşturması başlatan İl Emniyet Müdürlüğü  Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen S.K, Kayseri  Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

 

Sokağa maskeyle çıkıp gezdi, polisi görünce kaçtıBursa’nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde, tanınmamak için maske takarak sokağa çıkan genç, polisi görünce kaçarak evine döndü.
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