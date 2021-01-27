27.01.2021 - 11:16 | | İHA
Bağ evinde şüpheli ölüm!
Nevşehir’de bir bağ evinde arkadaşları ile oturan Mehmet Turgut Tuğ ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede 52 yaşındaki Mehmet Turgut Tuğ’un silahla öldüğü tespit edildi.
Alınan bilgilere göre, Avanos ilçesi Kalaba yolu damönü mevkiinde bulunan bir bağ evinde 3 arkadaş alkol almaya gitti. Bir süre sonra ise polis ekiplerine gelen ihbarda bağ evinde bir kişinin ölü olarak bulundu iddia edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede 52 yaşındaki Mehmet Turgut Tuğ’un silahla öldüğü tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından Mehmet Turgut Tuğ ile beraber bağ evine giden 2 kişi gözaltına alındı.
Medyumlarından pes dedirten istismar! 'Büyü yapıp kargoyla gönderiyoruz'Sosyal medyada 'medyum, hoca' sıfatlarıyla sayfalar açıp, büyü yoluyla insanların dertlerini çözdükleri iddiasıyla maddi kazanç elde edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sözde 'büyü' hazırlayarak 'ayrılan sevgilileri geri birleştirme, aşık etme, küsleri barıştırma' gibi konulara çözüm bulduklarını iddia eden duygu istismarcılarının son yaptığı bu kadarına da pes dedirtti. DHA muhabirinin müşteri gibi telefonla arayıp ulaştığı, kendisini medyum olarak tanıtan kişi, bin lira karşılığında koronavirüsten 1 asır boyunca koruyacak büyü yapabileceğini iddia etti.