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27.01.2021 - 11:16 | | İHA

Bağ evinde şüpheli ölüm!

Nevşehir’de bir bağ evinde arkadaşları ile oturan Mehmet Turgut Tuğ ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede 52 yaşındaki Mehmet Turgut Tuğ’un silahla öldüğü tespit edildi.

Bağ evinde şüpheli ölüm!

Alınan bilgilere göre, Avanos ilçesi Kalaba yolu damönü mevkiinde bulunan bir bağ evinde 3 arkadaş alkol almaya gitti. Bir süre sonra ise polis ekiplerine gelen ihbarda bağ evinde bir kişinin ölü olarak bulundu iddia edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede 52 yaşındaki Mehmet Turgut Tuğ’un silahla öldüğü tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından Mehmet Turgut Tuğ ile beraber bağ evine giden 2 kişi gözaltına alındı.

 

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