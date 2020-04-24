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24.04.2020 - 18:03 |

Bağcılar Posta Kodu Nedir? İstanbul Bağcılar Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları bir yerde başka bir yere posta gönderilir iken vatandaşlardan istenilen rakamların bütünüdür. İstanbul'un tüm ilçe ve mahallelerine ait posta kodları bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Bağcılar ilçesidir. Peki Bağcılar posta kodu nedir? İstanbul Bağcılar mahallelerinin posta kodları nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile hazırladık.

Bağcılar Posta Kodu Nedir? İstanbul Bağcılar Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları 100'den fazla ülkede kullanılır. Posta kodların doğruluğu ise PTT tarafından sağlanmaktadır. Bağcılar posta kodu ise 34200'dür.

Bağcılar Posta Kodu

Bağcılar İstanbul iline bağlı bir ilçedir. İstanbul'un tüm ilçe ve mahallelerine ait posta kodları kullanılmaktadır. Bağcılar ilçesinin posta kodu ise 34200'dür.

İstanbul Bağcılar Mahalleleri Posta Kodları

İstanbul'a bağlı olan Bağcılar ilçesi ve mahallelerinin posta kodları aşağıda belirtilmiştir.

- Bağcılar Merkez, Çınar, Fevziçakmak, Sancaktepe, Yenigün mahalleleri posta kodları: 34200
- Barbaros, İnönü, Kazımkarabekir, Yavuzselim, Yıldıztepe mahalleleri posta kodları: 34203
- Demirkapı, Göztepe mahalleleri posta kodları: 34214
- Güneşli, Evren mahalleleri posta kodları: 34212
- Bağlar ve Hürriyet mahallesi posta kodları: 34209
- Fatih, Kemalpaşa, Yüzyıl Mahalleleri posta kodları: 34204
- Kirazlı, Yeni mahalleleri posta kodları: 34210
- İstoç ve Mahmutbey mahallesi posta kodları: 3421

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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