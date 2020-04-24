Bağcılar Posta Kodu Nedir? İstanbul Bağcılar Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları 100'den fazla ülkede kullanılır. Posta kodların doğruluğu ise PTT tarafından sağlanmaktadır. Bağcılar posta kodu ise 34200'dür.



Bağcılar Posta Kodu



Bağcılar İstanbul iline bağlı bir ilçedir. İstanbul'un tüm ilçe ve mahallelerine ait posta kodları kullanılmaktadır. Bağcılar ilçesinin posta kodu ise 34200'dür.



İstanbul Bağcılar Mahalleleri Posta Kodları



İstanbul'a bağlı olan Bağcılar ilçesi ve mahallelerinin posta kodları aşağıda belirtilmiştir.



- Bağcılar Merkez, Çınar, Fevziçakmak, Sancaktepe, Yenigün mahalleleri posta kodları: 34200

- Barbaros, İnönü, Kazımkarabekir, Yavuzselim, Yıldıztepe mahalleleri posta kodları: 34203

- Demirkapı, Göztepe mahalleleri posta kodları: 34214

- Güneşli, Evren mahalleleri posta kodları: 34212

- Bağlar ve Hürriyet mahallesi posta kodları: 34209

- Fatih, Kemalpaşa, Yüzyıl Mahalleleri posta kodları: 34204

- Kirazlı, Yeni mahalleleri posta kodları: 34210

- İstoç ve Mahmutbey mahallesi posta kodları: 3421