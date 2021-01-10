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10.01.2021 - 09:04 | | AA

Bağcılar’da feci kaza! 1 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre; Bağcılar’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bağcılar’da feci kaza! 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu Bağcılar mevkisinde Aksaray yönünde ilerleyen Kemal P.'nin kullandığı 34 ZT 3867 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan ve araçta sıkışan sürücü Kemal P. itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kazadan kısa bir süre sonra aynı noktada Ayhan T. idaresindeki başka bir araç da kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Bağcılar’da feci kaza 1 kişi yaralandı

İntihar etmek için pencereden sarkan kişiyi dakikalarca tutup kurtardılarGelen son dakika haberine göre; İstanbul'da bir kişi ailesiyle tartıştıktan sonra intihar etmek istedi. Pencereden aşağıya sarkan kişiyi biri polis 3 kişi tutup yukarı çekerek kurtardı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntüler.
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