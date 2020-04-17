Bağcılar'da market önünde kuyruklar oluştu

Alışverişini tamamlayan Hüseyin Şimşek, “Biten malzemelerimizi aldık. Öyle tam teşekkülü bir hazırlık yapmıyoruz, zaten evimizde olanlar var. Yeşillik, soğan, lahana, ıspanak, soda, bir de meyve aldık" dedi.

Pakize Sönmez, “Hafta sonuna hazırlık, yumurta aldım, kola, ıslak mendil aldım. Lazım olan şeyleri aldım. Daha önceden aldım da, bunlar kalmıştı, bir sorun olmasın diye aldım" şeklinde konuştu.

Ali Yılmaz ise, “Günlük market alışverişi, sadece hafta sonu için bir hazırlık değil. Evin rutin ihtiyaçları, artı bir şey almadık. Dışarıda bekleyenler sayesinde marketin için çok kalabalık değil" şeklinde konuştu.