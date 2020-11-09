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09.11.2020 - 12:12 | | DHA

Bağcılar'da otomobil dereye uçtu

Bağcılar'da otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bağcılar'da otomobil dereye uçtu

Kaza saat 11.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ferhat Atılgan, Şirinevler istikametine gittiği sırada kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada yeşil ışık yanan araçların yola çıkmasıyla araç hakimiyetini kaybeden Atılgan'ın kullandığı araç, önce yol kenarındaki refüje vurdu daha sonra Tavukçu deresine uçtu.

Bağcılarda otomobil dereye uçtu

Kazada araç içerisinde bulunan Ferhat Atılgan yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı Atılgan'ı araç içerisinden çıkararak ambulansa koydu. Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik oluştu. Yoldan geçen vatandaşların ve araçlarından inerek cep telefonlarıyla dereye düşen aracı çekmek isteyen sürücüler dikkat çekti. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.
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