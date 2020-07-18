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18.07.2020 - 22:23 |

Bağcılar'da şehit olan polisin sokağını Türk Bayrakları ile donattılar

Bağcılar'da görev sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136'ıncı Sokak'ta narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu polis memurları Erkan Gökteke ve Yunus Nacar yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan polis memuru Erkan Gökteke, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Bağcılar'da bulunan evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı. 

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi! Yüzlerce polis katıldıİstanbul genelinde çok sayıda noktada yüzlerce polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı. Denetlemeye, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polis ekimleri katıldı.
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