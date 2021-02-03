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03.02.2021 - 09:26 |

Son dakika! Bağcılar'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Bağcılar'da koronavirüs salgınına rağmen sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi yapıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde evlenen çift ile yakınları sokakta düğün eğlencesi düzenledi.

Eğlencede otomobilden açılan müziklerle gelin ve damat çiftetelli oynadı, arkadaşları da çifte eşlik etti.

CEP TELEFONUNA YANSIDI

Halay da çeken grubun sosyal mesafe ve maske kuralına da uymadığı görüldü.

Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grubun düğün eğlencesi bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika Bağcılarda sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi

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