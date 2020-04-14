Bağdat Caddesi'nde pes dedirten görüntüye belediye ekiplerinden otobüsten anonsla uyarı

Havanın sıcak olmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş evde kal çağrılarına uymayarak caddelere akın etti.

İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi dün olduğu gibi bugün de vatandaşların akınına uğradı. Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi harekete geçti.

Caddedeki vatandaşlara otobüsle evde kal anonsu yapıldı. Otobüs cadde boyunca gezerek vatandaşları tek tek uyardı.