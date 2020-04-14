14.04.2020 - 16:56 | | İHA
Bağdat Caddesi'nde pes dedirten görüntüye belediye ekiplerinden otobüsten anonsla uyarı
İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi'ne havanın güneşli olması nedeniyle vatandaşlar yine akın edince belediye ekipleri harekete geçti. Kadıköy Belediyesi tarafından caddede otobüsle gezilerek evde kal çağrısında bulunuldu.
Havanın sıcak olmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş evde kal çağrılarına uymayarak caddelere akın etti.
İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi dün olduğu gibi bugün de vatandaşların akınına uğradı. Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi harekete geçti.
Caddedeki vatandaşlara otobüsle evde kal anonsu yapıldı. Otobüs cadde boyunca gezerek vatandaşları tek tek uyardı.
Diyanet'ten oruç açıklaması! 'Ertelenmesi mümkün değildir'Din İşleri Yüksek Kurulu, "Yüce dinimizin ilkelerine göre her ibadetin ifa edileceği zaman, mekân ve şartlar vahiyle belirlenmiştir. Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teâla’nın emriyle (el-Bakara, 2/183-185) farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir." dedi.