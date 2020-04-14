MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bağdat Caddesi'nde pes dedirten görüntüye belediye ekiplerinden otobüsten anonsla uyarı
ABONE OL
14.04.2020 - 16:56 | | İHA

Bağdat Caddesi'nde pes dedirten görüntüye belediye ekiplerinden otobüsten anonsla uyarı

İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi'ne havanın güneşli olması nedeniyle vatandaşlar yine akın edince belediye ekipleri harekete geçti. Kadıköy Belediyesi tarafından caddede otobüsle gezilerek evde kal çağrısında bulunuldu.

Bağdat Caddesi'nde pes dedirten görüntüye belediye ekiplerinden otobüsten anonsla uyarı

Havanın sıcak olmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş evde kal çağrılarına uymayarak caddelere akın etti.

İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi dün olduğu gibi bugün de vatandaşların akınına uğradı. Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi harekete geçti.

Caddedeki vatandaşlara otobüsle evde kal anonsu yapıldı. Otobüs cadde boyunca gezerek vatandaşları tek tek uyardı.

Bağdat Caddesinde pes dedirten görüntüye belediye ekiplerinden otobüsten anonsla uyarı

 

Diyanet'ten oruç açıklaması! 'Ertelenmesi mümkün değildir'Din İşleri Yüksek Kurulu, "Yüce dinimizin ilkelerine göre her ibadetin ifa edileceği zaman, mekân ve şartlar vahiyle belirlenmiştir. Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teâla’nın emriyle (el-Bakara, 2/183-185) farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Entübe nedir, ne anlama gelir? Türkiye'de entübe olan hasta sayısında azalma var mı?

Entübe nedir, ne anlama gelir? Türkiye'de entübe olan hasta sayısında azalma var mı?

Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

Sınırda bulundu! 200 metre derine kadar iniyor

Sınırda bulundu! 200 metre derine kadar iniyor

Sıradaki Haber