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16.11.2020 - 09:20 | | DHA

Bağdat Caddesi'nde tarihi çeşme kazada zarar gördü!

İstanbul Kadıköy’de tarihi Galib Paşa Camii çeşmesi bir aracın çarpması sorucu zarar gördü.

Bağdat Caddesi'nde tarihi çeşme kazada zarar gördü!

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde ilerleyen Ahmet Yıldız yönetimindeki otomobil, Ethem Efendi Caddesi'nden gelen ciple çarpıştı. Kazanın ardından savrulan cip, Galib Paşa Camii'nin önünde bulunan tarihi çeşmeye çarptı. Kazada çeşmede büyük çaplı hasar meydana geldi.

1898 yılında yaptırılan Galib Paşa Camii çeşmesinin restorasyonu için çalışma başlatılacağı öğrenildi

Kadıköy Belediyesi İmar Müdürü Bihterin Güven ise "Şanssız bir trafik kazası olmuş. İlçemizin en güzel çeşmelerinden biri. Anıtsal niteliği de var. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde bir çeşme. Eski eser inceleyen arkadaşlarımız gelip inceleyecek. Tekrar eski bütün haline getirilmeye çalışılacak" diye konuştu.

Kazayla ilgili konuşan mahalle sakini, "İnsanın içi sızlıyor. Bağdat Caddesi'nde her zaman olan bir durum. Süratli geçiyorlar. Korkarak yürüyoruz artık sokaklarda" dedi.

 

 

Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdıPendik’te 2 hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.
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