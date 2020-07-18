MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bağırışlarına koştular! Elektrik sayacı okumaya giden görevli dehşeti yaşadı!
ABONE OL
18.07.2020 - 22:03 | | DHA

Bağırışlarına koştular! Elektrik sayacı okumaya giden görevli dehşeti yaşadı!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, elektrik sayacı okumak için bir evin bahçesine giren Hayati Güler (38), bahçedeki pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Bağırışlarına koştular! Elektrik sayacı okumaya giden görevli dehşeti yaşadı!

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Gülpınar Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinde çalışan Hayati Güler, elektrik sayacını okumak için bahçeye girdikten sonra bağlı olmadıkları iddia edilen iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Gülerin bağırışlarını duyan çevredekiler, yardıma koşup köpekleri uzaklaştırırken durumu da sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen Güler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bakan Koca paylaştı: Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Erzurumspor'un taraftarına kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yaparak, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 18 Temmuz Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 18 Temmuz Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi! Yüzlerce polis katıldı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi! Yüzlerce polis katıldı

Sıradaki Haber