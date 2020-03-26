‘Bağışıklığınız için stresten uzak durun’

Koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz duygulara karşı önerilerde bulunan Düzgünel, bağışıklık sisteminin sadece beslenmeyle, alınan gıdalarla güçlü tutulamayacağını, stres faktörünün göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Düzgünel, “Koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz duygulara karşı tüm kaygı ve stres durumlarında uyguladığımız baş etme yöntemlerimizi harekete geçirmeliyiz. Bu yöntemler; zihnimize hücum eden olumsuz düşünceleri mantıklı ve gerçekçi düşüncelerle değiştirmek, rahatlamak amaçlı nefes ve kas egzersizlerimizi uygulamak, kısa yürüyüşler ve spor yapmak, hobilerimize düzenli olarak zaman ayırmak, dikkatimizi dağıtmak, kaygı zamanını sınırlamak ve ertelemek” dedi.