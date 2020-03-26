26.03.2020 - 07:00 |
‘Bağışıklığınız için stresten uzak durun’
Koronavirüsün toplumda kaygı ve korkuya yol açtığına dikkat çeken Psikolog Aynur Düzgünel, bu duyguların da ruh sağlığımızı olumsuz etkilediğini vurguladı. Düzgünel, “Bağışıklık sistemimizin çökmemesi için, stres ve panikten uzak durmamız gerekir” dedi.
Koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz duygulara karşı önerilerde bulunan Düzgünel, bağışıklık sisteminin sadece beslenmeyle, alınan gıdalarla güçlü tutulamayacağını, stres faktörünün göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.
Düzgünel, “Koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz duygulara karşı tüm kaygı ve stres durumlarında uyguladığımız baş etme yöntemlerimizi harekete geçirmeliyiz. Bu yöntemler; zihnimize hücum eden olumsuz düşünceleri mantıklı ve gerçekçi düşüncelerle değiştirmek, rahatlamak amaçlı nefes ve kas egzersizlerimizi uygulamak, kısa yürüyüşler ve spor yapmak, hobilerimize düzenli olarak zaman ayırmak, dikkatimizi dağıtmak, kaygı zamanını sınırlamak ve ertelemek” dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.