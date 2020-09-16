Bağışıklık ilacı yok

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, bağışıklık sistemini güçlendirecek bir ilaç veya şurubun olmadığına işaret ederek, şunları önerdi:



“Fast food yiyerek, içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz paketli gıdaları tüketerek, egzersiz yapmayarak, uykumuza dikkat etmeyerek, gece 03.00-04.00’te uyuyup öğlen uyanarak bütün biyolojik ritmi bozarak bağışıklığımızı azaltıyoruz. Normal bir insanın biyolojik ritmi akşam 23.00-23.30’da uyumak, sabah 08.00’de kalkmaktır. Bu ritme uymak şart. 30-60 dakika düz yolda normal tempoda yürüyüş yapılmalı. Sahip olduğumuz hücreler takviye besin, vitamin ve ilaçlar kullanmasak da birçok yabancı cisme karşı bizi korumaya yeterlidir.”



