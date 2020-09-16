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16.09.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

Bağışıklık ilacı yok

Kovid-19 salgınıyla birlikte bağışıklık güçlendirmeye yönelik arayışlar arttı.

Bağışıklık ilacı yok

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, bağışıklık sistemini güçlendirecek bir ilaç veya şurubun olmadığına işaret ederek, şunları önerdi:

“Fast food yiyerek, içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz paketli gıdaları tüketerek, egzersiz yapmayarak, uykumuza dikkat etmeyerek, gece 03.00-04.00’te uyuyup öğlen uyanarak bütün biyolojik ritmi bozarak bağışıklığımızı azaltıyoruz. Normal bir insanın biyolojik ritmi akşam 23.00-23.30’da uyumak, sabah 08.00’de kalkmaktır. Bu ritme uymak şart. 30-60 dakika düz yolda normal tempoda yürüyüş yapılmalı. Sahip olduğumuz hücreler takviye besin, vitamin ve ilaçlar kullanmasak da birçok yabancı cisme karşı bizi korumaya yeterlidir.”

Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldıGaziantep'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların arasında kalan yavru köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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