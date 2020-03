Bağışıklık nasıl güçlenir? Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yemek gerekir? İşte o besinler...

Bağışıklık (immünite), belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun direncidir.

Aktif ve pasif olmak üzere iki tip bağışıklık vardır.

Aktif immünite, hastalığın, çok hafif de olsa, bizzat geçirilmesiyle oluşur. Hastalığa neden olan organizmalar, vücutta antikor reaksiyonları uyandırırlar ve bu reaksiyonlar, bazı vaka' larda, hayat boyu devam eder.

Pasif immünite ise, antikor reaksiyonu uyandırıcak nitelikte, fakat kuvveti azaltılmış veya değiştirilmiş olan mikropların vücuda aşılanmasıyla oluşur.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ YİYECEKLER

BALIK

Omega 3 kaynağı besinlerdir ve bağışıklık sistemi içinde önemlidir. Özellikle mevsiminde haftada en az iki kez balık tüketimini önemseyin. Balıklar omega 3 içeriğinin yanı sıra protein ve selenyum minerali açısından da zengin bir kaynaktır. Güçlü bir antioksidan olan E vitaminiyle çalışarak sinerji gösterir. Bu ikilinin birlikteliğiyle hücrelerde sizi hastalıklara duyarlı hale getirebilecek hasarlardan ve streslerden korur.

SARIMSAK

Yemeklere hem lezzet hem de sağlık katar. Eskiden annelerimizin “Sarımsak antibiyotiktir” demesi de aslında birçok şeyi anlatıyor. Bilimsel açıdan baktığımızda sarımsak, soğuk algınlığı ve gribe neden olan belirtileri önlemeye yardımcı olur. İçerdiği allicin isimli antioksidan enfeksiyona karşı savaşır. Etkilerinden faydalanabilmek için ezmeniz veya onu doğramanız gerekir. Soğan ve pırasa gibi besinler de allium ailesinin üyesidir ve az miktarda allisin içerirler.

PROBİYOTİK BESİNLER

Son zamanlarda adını çok sık duyduğumuz probiyotikler, bağışıklık sistemi için de önemli... Özellikle vücut direncinin kırıldığı mevsim geçişlerinde ve kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek adına probiyotik içeren besinlerin tüketimi önem kazanıyor. Doğal olarak fermente edilmiş süt ve süt ürünlerinde veya diğer fermente yiyecek-içecekler ‘probiyotik besinler’ olarak geçse de, özellikle bu dönemde daha güvenilir olması adına bildiğiniz markaların suplemanlarını kullanabilirsiniz.

KIRMIZI BİBER

Kırmızı biber de en iyi C vitamini kaynağı besinlerden biri... Aynı zamanda zengin bir beta karoten kaynağı... Bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin yanı sıra, C vitamini sağlıklı cildin korunmasına yardımcı olabilir. Yeterli C vitamini, vücudunuzun soğuk algınlığıyla mücadelesinde hastalığın süresini azaltabilir. Beta karoten gözlerinizi ve cildinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olur.

BROKOLİ

Şu anda tam mevsimi! En sevilen kış sebzelerinden biri olduğunu biliyorum. Brokoli; yeni vücut hücrelerinin yapımında, özellikle de vücudu saran zararlı mikropları yok eden lenfositlerin oluşmasında önemli bir rol oynayan folatın mükemmel bir kaynağıdır. Ispanak, brüksel lahanası ve fasulye gibi besinler de folat içeren diğer kaynaklardır. Güçlü bir bağışıklık sistemi için beslenme önemli ama her zaman söylediğim gibi, bu sistem çok kompleks bir yapıya sahip... Düzenli uyku, egzersiz stres yönetimi ve stresi azaltmak da bağışıklık sisteminiz için çok önemli... Alkol ve sigara kullanımını sınırlamayı da ihmal etmeyin.

BAĞIŞIKLIK NASIL GÜÇLENİR?

Güçlü bir bağışıklık sistemi, bütün vitamin ve minerallerden yeteri kadar alınmasına, protein miktarına, esansiyel yağ asitlerine, karbonhidrata, yani dengeli beslenmeye de bağlıdır.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için beslenmenizde dikkat etmeniz gereken 10 madde:

Güne kahvaltıyla başlayın ve herhangi bir sağlık probleminiz yoksa her gün 1 yumurta tüketin.

Tam tahılları tüketmeyi ihmal etmeyin.

Susamasanız bile gün içinde en az iki litre su içtiğinizden emin olun.

Haftada en az üç kez sofranızda kuru baklagillere yer verin.

Yağlı tohumları beslenmenize ekleyin. Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, fındık gibi yağlı tohumlar bağışıklık sistemini destekleyen vitamin E içerir.

Her gün beş porsiyon taze sebze ve meyve tüketin.

Tek bir meyve veya sebzeye odaklanmadan rengârenk ve çeşitli beslenmeye özen gösterin, farklı sebze ve meyveleri tüketerek her birinin kendine özel faydalarından yararlanabilirsiniz.

Yoğurt, kefir, lahana turşusu gibi besinlere sofranızda yer verin.

Haftada en az iki kez omega-3 bakımından zengin balık tüketin.

Gün içinde yeterli sıvı almayı ihmal etmeyin, en az 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin.