Bağışıklık sistemi daima güçlü olmalı

Dünyayı etkisine alan koronavirüsü vücudumuzdan uzak tutmanın öncelikli yolu; sosyal mesafeyi korumaktan ama bir o kadar da bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaktan geçiyor. Zira bağışıklık sistemindeki yetersizlik, bizi başta mikrobik hastalıklar olmak üzere birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya bırakıyor. İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu gösteren o dört işareti anlattı:



Soğuk algınlığı



“Yetişkinlerde her yıl bir-iki kez soğuk algınlığı olması gayet normal. Ancak sık tekrarlayan soğuk algınlığı veya diğer virüs enfeksiyonlarına yakalanmak, bir yıl içinde dörtten fazla kulak enfeksiyonu veya iki kez pnömoni (zatürre) veya üçten fazla bakteriyel sinüzit geçirmek. Yılda ikiden fazla antibiyotik kullanım dönemi olması vücudun maruz kaldığı mikroplarla mücadele etmek için donanımlı olmayabileceğinin sinyalleri olabilir.”



Sık görülen aftlar



“Yanık, kesik gibi sorunlardan sonra cildimiz hasarı kontrol eder. Vücut, cildin yenilenmesine yardımcı olmak için yaraya besin açısından zengin kan göndererek yarayı onarmaya başlar. Bu iyileşme süreci sağlıklı bağışıklık hücrelerine bağlıdır. Ancak bağışıklık sisteminde bir yetersizlik varsa, cilt iyileşmesi yavaşlar. Cilt enfeksiyonlarının çok sık görülmesi (apseler, uçuklar) bağışıklık sisteminin yetersizliğinin bir işareti olabilir.”



Karında şişkinlik



“Bağışıklık sisteminin yaklaşık yüzde 70’i sindirim sistemimizde yerleşiktir. Ayrıca, orada yaşayan yararlı bakteri ve mikroorganizmalar (flora) bağırsağı enfeksiyondan korur ve bağışıklık sistemini destekler. Flora yetersizliği virüsler, kronik inflamasyon ve otoimmün bozukluk riskini artırabilir. Bağışıklık ve bağırsak florası arasındaki bağlantıya ilişkin giderek daha çok şey öğreniyoruz. Şişkinlik, gaz veya kabızlık genellikle bağırsağımızda bir şeyin doğru olmadığının bir işareti olabilir.”





Sürekli kendini yorgun hissetmek

“Yeterince uyumaya rağmen hâlâ yorgunluktan muzdaripseniz, bağışıklık sisteminizle ilgili bir sorun olabilir. Vücudumuz bağışıklık sistemini desteklemek için enerji tasarrufu yapar ve böylece mikroplarla savaşabilir. Yorgun hissetmenizin onlarca nedeni olabilir.



Özellikle eklem ağrıları, mide bulantısı ve iştah azalması gibi belirsiz semptomlar bazı durumlarda bağışıklık sisteminin bir sorunu olduğunu düşündürebilir. Otoimmün hastalıklarda, bağışıklık sistemi dış etkenlerle savaşmayı bir kenara bırakıp, kendi dokularını düşmanmış gibi kabul eder.”