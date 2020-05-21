MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK emekli maaşları yattı mı?
ABONE OL
21.05.2020 - 11:52 |

Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK emekli maaşları yattı mı?

SSK emekli maaşları yattı, sıra Bağkur emekli maaşlarında... Yüz binlerce vatandaş bir an evvel maaşlarının yatmasını isterken 'Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK emekli maaşları yattı mı?' sorusunu soruyor. İşte detaylar...

Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK emekli maaşları yattı mı?

Bakan müjdeyi vermiş emekli maaşları bayram öncesi yatacaktı. SSK emekli maaşları bankalara yatarken Bağkur emeklilileri sıranın kendisine gelmesini bekliyor. Bu nedenle de özellikle bugün 'Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK emekli maaşları yattı mı?' diye soruluyor.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

4B kapsamındaki Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerine ödeme günü 25 ve 26 Mayıs olanlara maaşları 21 Mayıs’ta yatırılacak.

Ödeme günü 27 ve 28 Mayıs’ta olanların maaşları ise 22 Mayıs’ta hesaplarına yatırılacak.

    Alkollü şahıs yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldıIsparta’da elinde cam parçası ile dolaştığı için polise ihbar edilen bir kişi polisin geldiğini görünce elindeki kesici aletle bir genci rehin aldı. Polisin müdahalesi ile rehin alınan genç kurtarıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

    Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    Kuyumculardan 700 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

    Kuyumculardan 700 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

    Sıradaki Haber