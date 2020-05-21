Bakan müjdeyi vermiş emekli maaşları bayram öncesi yatacaktı. SSK emekli maaşları bankalara yatarken Bağkur emeklilileri sıranın kendisine gelmesini bekliyor. Bu nedenle de özellikle bugün 'Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK emekli maaşları yattı mı?' diye soruluyor.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

4B kapsamındaki Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerine ödeme günü 25 ve 26 Mayıs olanlara maaşları 21 Mayıs’ta yatırılacak.

Ödeme günü 27 ve 28 Mayıs’ta olanların maaşları ise 22 Mayıs’ta hesaplarına yatırılacak.