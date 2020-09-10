Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan komandolar Muş'a döndü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak üzere 6 ay önce Afrin'e gönderilen komando taburu, Muş'a döndü. Muş Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Suriye'nin Afrin bölgesinde görevlerini başarıyla tamamlayan Muş Alparslanlar Jandarma Komando Taburunda görevli yaklaşık 200 asker kente geldi.
Muş Hava Meydan Komutanlığında karşılama programı düzenlendi. Programa, Muş Valisi Dr. İlker Gündüzöz, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Müftü Lütfü İmamoğlu ve askeri erkan katıldı.
Pandeminin gözde tatil merkezi Kuşadası olduTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrasında tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Mavi bayraklı plajlarının yanı sıra Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ören yerlerine de çok yakın olan Kuşadası, sahip olduğu bu özellikler sayesinde pandemi döneminin gözde tatil kentleri listesine adını yazdırdı.