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03.03.2020 - 14:48 |

Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler! Rejim hedefleri böyle vuruluyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, tespit edilen rejim hedeflerinin imha edilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler! Rejim hedefleri böyle vuruluyor

Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu rejim saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor. Hareket kapsamında, SİHA'lar tarafından tespit edilen hedefler bir bir imha ediliyor. Karadan da topçu birlikleri rejim hedeflerini vurarak harekata destek sağlıyor.

Bakanlığın paylaştığı yeni görüntüde ise, havadan gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, araçlarının da vurulduğu görüldü.

REJİME AİT UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Esed rejimine ait L-39 Albatros tipi savaş uçağı, Türk F-16'ları tarafından Maaret el Numan yakınlarına düşürüldü.

MSB SON BİLANÇOYU AÇIKLAMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri yer vermişti;

Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi.

Bahar Kalkanı Harekatından yeni görüntüler Rejim hedefleri böyle vuruluyor

Bahar Kalkanı Harekatından yeni görüntüler Rejim hedefleri böyle vuruluyor

Bahar Kalkanı Harekatından yeni görüntüler Rejim hedefleri böyle vuruluyor

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