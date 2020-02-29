Baharatçıda satışı yasak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yenice Mahallesi’nde bulunan M.K'ya ait baharatçı dükkanı ve ikametinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda satışa yasak 400 adet cinsel uyarıcı hap, 47 kutu gıda takviyesi, 50 litre etil alkol ve 2 fişek esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli M.K, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.