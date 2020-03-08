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08.03.2020 - 07:00 |

Baharda lezzet buluşmaları var

Bahar geldi, mart ayında birçok festival düzenleniyor. Ege Bölgesi’nde şifalı otların temasını oluşturduğu festivaller, son yıllarda çok ilgi görüyor. Bu festivallerden biri de 14-15 Mart’ta düzenlenecek Bodrum Acı Ot Festivali.

Baharda lezzet buluşmaları var

Bodrum’a özgü Ege otlarının ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı festival, Ortakent’te yapılacak. Katılımcıların kurulan stantlarda ilçeye özgü otlarla hazırlanan yöresel yemeklerin tadına bakabilecekleri festival boyunca konserler, atölyeler, gösteriler ve sokak performansları da düzenlenecek.

İzmir’in Urla ilçesinde bu yıl 10.’su düzenlenecek Mart Dokuzu Urla Ot Festivali, 21-22 Mart’ta gerçekleştirilecek. Birçok ücretsiz etkinliğin düzenleneceği festivalde katılımcılar, köylere gidip ot toplama etkinliklerinde yer alabilecek ve yerli halkın açtığı organik ürün tezgahlarından alışveriş yapabilecekler.

Nisan ayında ise seyahat tutkunlarını 11. Alaçatı Ot Festivali bekliyor. 9-12 Nisan’da  yapılacak bu festivalde açılacak stantlarda sadece taze, kurutulmuş ot ve gıda satış stantları olacak. Festival kapsamında katılımcılar, bir taraftan Alaçatı’nın taş evlerden oluşan renkli sokaklarını turlayacak, bir taraftan da yöre insanlarının doğadan topladıkları çeşit çeşit otları sergiledikleri Pazaryeri Meydanı’nda alışveriş yapabilecek.

7 Mart 2020 Günün Özeti Milliyet'te7 Mart 2020 Günün Özeti Milliyet'te
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