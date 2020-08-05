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05.08.2020 - 02:24 | | DHA

Bahçede domuzlara karşı nöbet tutun adam eşini öldürdü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, mısır bahçesinde yabani domuzlara karşı nöbet tutan Yakup Zengin (52), karanlıkta fark edemediği eşi Fati Zengin'i (49) tüfekle ateş ederek öldürdü.

Bahçede domuzlara karşı nöbet tutun adam eşini öldürdü

Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Kezağzı köyünde meydana geldi. Mısır bahçesini yabanı domuz sürücünden korumak için nöbet tutan Yakup Zengin, o sırada bahçeye gelen eşi Fati Zengin'i fark edemedi.

Bazı sesler ve gölge gören Zengin, tüfekle ateş etti. Saçmaların göğsüne isabet ettiği Fati Zengin, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla eşini vuran Yakup Zengin ise olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. 

Ankara'da minibüs devrildiAnkara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.
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