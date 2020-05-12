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12.05.2020 - 21:07 | | AA

Bahçeli'den böbrek nakli yapılan Ferdi Tayfur'a "geçmiş olsun" telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, böbrek nakli yapılan Ferdi Tayfur'u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bahçeli'den böbrek nakli yapılan Ferdi Tayfur'a "geçmiş olsun" telefonu

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, Antalya'da özel bir hastanede oğlunun böbreği nakledilen Tayfur ile telefonda görüştü.

Tayfur ile bir süre sohbet eden Bahçeli, sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti ve bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Tayfur'un, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin en sevdiği sanatçılar arasında olduğu ve klasik araçlarıyla yaptığı yolculuklarda da zaman zaman şarkılarını dinlediği biliniyor.

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