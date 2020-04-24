Bahçelievler Posta Kodu Nedir? İstanbul Bahçelievler Mahallelerinin Posta Kodları
Genellikle kullanımı göz ardı edilen posta kodlarının önemi, gönderi adresinin karıştığı durumlarda anlaşılmaktadır. Posta ve kargo teslimatının doğru bir biçimde yerine ulaşabilmesi için adres sonuna doğru posta kodunun eklenmesi gerekmektedir. Posta kodları sırasıyla il ve ilçelere paylaştırılmaktadır. Bahçelievler gibi büyük ilçelerin mahalleleri de farklı posta kodlarına sahiptir. Peki, Bahçelievler mahallelerinin posta kodları nedir? İşte ilgili mahallelere ait posta kodlarının detaylı listesi.
Bir posta kodunun doğru olup olmadığını başta bulunan iki haneden anlamak mümkündür. Bu kapsamda posta kodları, ait oldukları ilin plaka numarasıyla başlamaktadır.
Bahçelievler Posta Kodu
İstanbul’a bağlı Bahçelievler’in posta kodu 34180 olarak belirtilmektedir. 5 haneli bu kodun ilk iki hanesi, İstanbul’un plaka numarasını referans olarak almaktadır.
İstanbul Bahçelievler Mahalleleri Posta Kodları
Bahçelievler ilçesine bağlı olarak görev alan 11 mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelerden herhangi birini posta yollamak isteyenlerin doğru kodu alıcı adresine eklemesi gerekmektedir. Bahçelievler’e bağlı tüm mahalleler ve posta kodları aşağıdaki listede verilmiştir.
Bahçelievler Mahallesi; 34180
Cumhuriyet Mahallesi; 34186
Çobançeşme Mahallesi; 34196
Fevziçakmak ve Zafer Mahallesi, 34194
Hürriyet ve Kocasinan Merkez Mahallesi, 34192
Siyavuşpaşa Mahallesi, 34182
Soğanlı Mahallesi, 34183
Şirinevler Mahallesi, 34188
Yenibosna Merkez Mahallesi, 34197