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24.04.2020 - 18:05 |

Bahçelievler Posta Kodu Nedir? İstanbul Bahçelievler Mahallelerinin Posta Kodları

Genellikle kullanımı göz ardı edilen posta kodlarının önemi, gönderi adresinin karıştığı durumlarda anlaşılmaktadır. Posta ve kargo teslimatının doğru bir biçimde yerine ulaşabilmesi için adres sonuna doğru posta kodunun eklenmesi gerekmektedir. Posta kodları sırasıyla il ve ilçelere paylaştırılmaktadır. Bahçelievler gibi büyük ilçelerin mahalleleri de farklı posta kodlarına sahiptir. Peki, Bahçelievler mahallelerinin posta kodları nedir? İşte ilgili mahallelere ait posta kodlarının detaylı listesi.

Bahçelievler Posta Kodu Nedir? İstanbul Bahçelievler Mahallelerinin Posta Kodları

Bir posta kodunun doğru olup olmadığını başta bulunan iki haneden anlamak mümkündür. Bu kapsamda posta kodları, ait oldukları ilin plaka numarasıyla başlamaktadır.

Bahçelievler Posta Kodu

İstanbul’a bağlı Bahçelievler’in posta kodu 34180 olarak belirtilmektedir. 5 haneli bu kodun ilk iki hanesi, İstanbul’un plaka numarasını referans olarak almaktadır.

İstanbul Bahçelievler Mahalleleri Posta Kodları

Bahçelievler ilçesine bağlı olarak görev alan 11 mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelerden herhangi birini posta yollamak isteyenlerin doğru kodu alıcı adresine eklemesi gerekmektedir. Bahçelievler’e bağlı tüm mahalleler ve posta kodları aşağıdaki listede verilmiştir.

Bahçelievler Mahallesi; 34180

Cumhuriyet Mahallesi; 34186

Çobançeşme Mahallesi; 34196

Fevziçakmak ve Zafer Mahallesi, 34194

Hürriyet ve Kocasinan Merkez Mahallesi, 34192

Siyavuşpaşa Mahallesi, 34182

Soğanlı Mahallesi, 34183

Şirinevler Mahallesi, 34188

Yenibosna Merkez Mahallesi, 34197

 

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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