Bahçelievler Posta Kodu Nedir? İstanbul Bahçelievler Mahallelerinin Posta Kodları

Bir posta kodunun doğru olup olmadığını başta bulunan iki haneden anlamak mümkündür. Bu kapsamda posta kodları, ait oldukları ilin plaka numarasıyla başlamaktadır.



Bahçelievler Posta Kodu



İstanbul’a bağlı Bahçelievler’in posta kodu 34180 olarak belirtilmektedir. 5 haneli bu kodun ilk iki hanesi, İstanbul’un plaka numarasını referans olarak almaktadır.



İstanbul Bahçelievler Mahalleleri Posta Kodları



Bahçelievler ilçesine bağlı olarak görev alan 11 mahalle bulunmaktadır. Bu mahallelerden herhangi birini posta yollamak isteyenlerin doğru kodu alıcı adresine eklemesi gerekmektedir. Bahçelievler’e bağlı tüm mahalleler ve posta kodları aşağıdaki listede verilmiştir.

Bahçelievler Mahallesi; 34180

Cumhuriyet Mahallesi; 34186

Çobançeşme Mahallesi; 34196

Fevziçakmak ve Zafer Mahallesi, 34194

Hürriyet ve Kocasinan Merkez Mahallesi, 34192

Siyavuşpaşa Mahallesi, 34182

Soğanlı Mahallesi, 34183

Şirinevler Mahallesi, 34188

Yenibosna Merkez Mahallesi, 34197