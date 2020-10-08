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08.10.2020 - 17:01 | | DHA

Bahçelievler'de ameliyattaki doktorun aracı kurşunlandı

Bahçelievler'de, özel hastanenin doktoru olan İrfan Ç., ameliyatta olduğu sırada şoförünün kullandığı aracı kurşunlandı. Şoför silahlı saldırıyı yara almadan atlatırken, polis ekipleri motosikletli olduğu belirtilen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri saldırının doktorun yakınlarının daha önce karıştığı bir yaralama olayı nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bahçelievler'de ameliyattaki doktorun aracı kurşunlandı

Olay, saat 10.00 sıralarında Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, bulvarda bulunan özel hastanenin doktorlarından olan İrfan Ç., ameliyatta olduğu sırada şoförü, doktora ait 34 BIN 41 plakalı özel minibüsü kullanırken ışıklarda durdu. Bu sırada aracın yanına yaklaşan motosikletin üstündeki kişi çıkardığı silahla aracın yolcu koltuğu bölümünde bulunan camına ve çeşitli yerlerine ateş etti. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, aracı kullanan şoför saldırıdan yara almadan kurtuldu. Doktor İrfan Ç.'nin ise sabah işe başka bir araçla geldiği öğrenildi. Silahlı saldırı sonrası olay yerine çağrılan polis ekipleri ise olay ile ilgili inceleme başlattı. MOBESE kayıtlarını izleyen polis ekiplerinin, saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

Bahçelievlerde ameliyattaki doktorun aracı kurşunlandı

"SİLAH SESLERİNİ DUYDUM"

Olay yerine yakın bir ofiste çalışan bir kişi, "Ben ofiste çalışıyordum. Yaklaşık 50 metre ötede, silah seslerini duydum. O kadar. Kaçanları görmedim" dedi. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede bulunan onlarca güvenlik kamerası incelemeye alındı. Polis ekipleri doktor İrfan Ç'nin, kardeşi ve yakınlarının da aralarında olduğu kişilerin bir yaralama olayına karıştığı, saldırıyı da bu olaydaki kişilerin yakınlarının yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

 

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