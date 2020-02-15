MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bahçelievler'de çöken binanın çevresindeki tahliye edilen apartmanlar incelendi
ABONE OL
15.02.2020 - 16:56 | | AA

Bahçelievler'de çöken binanın çevresindeki tahliye edilen apartmanlar incelendi

İstanbul Bahçelievler'de çöken apartmanın çevresinde zarar gören ve tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışması yapıldı.

Bahçelievler'de çöken binanın çevresindeki tahliye edilen apartmanlar incelendi

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın dün saat 14.44'de çökmesiyle zarar gören ve tedbir amaçlı tahliye edilen binalar incelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile Bahçelievler Belediyesine bağlı ekiplerin yaptığı hasar tespit çalışması sonucu, çöken binanın bitişiğindeki 7 katlı Öztürk Apartmanı'na oturma izni verilmedi. Binada güçlendirme çalışması yapılacağı öğrenildi.

Tedbir amacıyla boşaltılan diğer 4 binaya ise oturma izni verildi.

Milliyet'te Günün Özeti 15 Şubat 2020İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otoyolda can pazarı! Sıkıştığı yerden zor çıkardılar

Otoyolda can pazarı! Sıkıştığı yerden zor çıkardılar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

Eminönü balıkçıları ne olacak?

Eminönü balıkçıları ne olacak?

İşte gıda terörü listesi

İşte gıda terörü listesi

Sıradaki Haber