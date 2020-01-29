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29.01.2020 - 15:59 | | DHA

Bahçelievler'de hastanede yangın paniği

İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanenin merdiven boşluğundaki izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken hastanede kısa süreli panik yaşandı.

Bahçelievler'de hastanede yangın paniği

Yangın, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede çıktı. Hastanenin merdiven boşluğunda bulunan izolasyon malzemelerinden dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, hastanede kısa süreli panik yaşandı.

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