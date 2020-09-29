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29.09.2020 - 12:20 | | DHA

Bahçeşehir'de 60 bin liralık gasp

İstanbul Başakşehir'de aldığı arabanın parasını yatırmak için bankaya gelen bir kişi gasbedildi.

Bahçeşehir'de 60 bin liralık gasp

Edinilen bilgiye göre, 172 bin TL'ye bir araba satın alan A.B., bu tutarı satıcının hesabına geçirmek için Bahçeşehir Bankalar Caddesi'ndeki bir bankanın Bahçeşehir şubesine geldi. Bankanın dışında ailesiyle birlikte sıra beklediği sırada A.B.'nin yanına lüks beyaz bir otomobille 2 kişi geldi. Otomobildeki bulunanlardan biri inerek, A.B.'nin elinden, içinde 172 bin TL'nin bulunduğu poşeti almaya çalıştı. Yaşanan arbedede poşetteki paranın 60 bin lirasını alan şüpheli, arabaya binerek kaçtı. Polis, şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'u dolu vurdu!Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da dolu etkili oldu. İstanbul Valiliği'nden de son dakika uyarısı yapıldı. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
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