Bahçesinde ortaya çıkan Roma dönemi eserlerin turizme kazandırılmasını istiyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli maden işçisi 6 çocuk babası Nizamettin Oral, Haziran 2008'de bahçesindeki serayı güçlendirmek için kazı yaparken, tarihi mozaiklere rastladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayıyla bahçede Ereğli Müze Müdürlüğü tarafından aynı yılın yaz ayında kazı çalışması başlatıldı. 8 yıl süren çalışmalar sonunda bir erkeğin kadını hançerleme sahnesi yer alan tarihi mozaiğin yanı sıra, geometrik desenli mozaik, çeşitli hayvan mücadeleleri, av sahneleri, erosların dansı ve balık avı sahnelerinin yer aldığı 'villa rustika' olarak adlandırılan 3 odalı çiftlik evi ortaya çıkarıldı. Genç Roma dönemine (M.S. 250–260) ait olduğu belirlenen yerleşim alanı, Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserlere benzemesiyle dikkat çekiyor.

Zonguldak Valiliği, mozaiklerle ilgili 'Kadıoğlu Mozaiği Ziyaretçi Merkezi' adıyla 2018 yılında proje yaptırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulan projede, mozaikleri dış hava şartlarından korumak ve ziyaretçilerin mozaikleri görmelerini ve onun hakkında yerinde bilgi almalarını sağlamak amacıyla bütün kalıntıların kolayca görülebileceği seyir terası planlandı. Projenin ne zaman yapılacağı konusunda ise net bilgi bulunmuyor.

'TURİZME AÇILDIĞI GÖREMEZSEM GÖZLERİM AÇIK GİDER'

3 katlı evi ve 2 bin 160 metrekarelik arazisi kamulaştırılan Nizamettin Oral, kazı alanının 4 yıl önce üzeri toprakla örtülüp duvarları örtülerle kapatıldığını söyledi. Kazı alanının açılarak seyir terası projesinin tamamlandığı göremeden ölmek istemediğini söyleyen Nizamettin Oral, "2008 yılında burası bulundu. Devletimize haber verdik ve hemen çalışmalar başladı. Uzun süre burada çalıştılar sonra kapattılar gittiler. Diyorlar ki Gaziantep'ten farklı değil burası sahip çıkılması gerekiyor. Ama herkes kolunu koymuş başının altına uyuyor. Buraya bakan yok. Ben Ereğli Müze Müdürlüğü’ne haber verdim. Bezler eskidi, duvarlar çöküyor, hayvanlar mera yaptı burayı dedim. Geldiler baktılar ama sonra haber de gelmedi. Beni unuttular. Ben 75 yaşına girdim. Ben buranın açık olduğunu görüp de şöyle bir hafta da olsa müze olarak bir görebilsem ne mutlu bana. Bundan ülkem faydalanacak, Çaycuma faydalanacak. Burası velinimet Zonguldak için. Buraya turistler gelecek akın akın. Yollar kötü bezler çürüdü. Perişan halde burası" dedi.

'BÖYLE OLACAĞINI BİLSEYDİM ÜZERİNİ KAPATIRDIM'

Oral, geçen 12 yılda bahçesini kullanamadığını, yasadışı kazılar olmaması için sürekli evinde beklediği için huzurunun kalmadığını söyledi. Hayvanların kazı alanını mera olarak kullanmaya başladığını ifade eden Oral, şöyle dedi:

"Sürekli evde kazı alanını gözetliyorum bir sıkıntı olmasın diye. Dostlarımla düşman oldum hayvanları giriyor buraya. Mera olarak kullanıyorlar. Burayı bulduysak suç değil. Ne güzel bir nimet bulmuşun denmesi lazımken selam veren yok. Sanki ben düşmanlık yapmışım bu ülkeye. Benim gözüm açık gidecek. Bir an önce burası aydınlansın, turizme açılsın. Filyos'a giden, Amasra'ya giden buraya döner gelir. Çaycuma kazanacak. Burayı bulduğuma binlerce pişmanım. Bileydim üzerini kapatırdım."

MUHTAR İSLAMOĞLU: 12 YILDIR BEKLİYORUZ

Kadıoğlu Köyü Muhtarı Mustafa İslamoğlu, köylüler olarak mozaiklerin ziyaretçilere açılmasını beklediklerini söyledi. Kazı alanının bulunduğu mahallenin SİT alanı ilan edilmesi nedeniyle bir çivi dahi çakamadıklarını belirten İslamoğlu, "2008'de burası açıldı. Her gelen açıyor, kapatıyor gidiyor. Burası bu şekilde duruyor. Bizde açılması için uğraşıyoruz. Köylüler de buranın turizme kazandırılmasını istiyor. Bu civarda alt yapı çalışması yapılması gerekiyor ama biz SİT alanı olduğu için bunları da yapamıyoruz. Projesi yapıldı diyorlar ama başka bir şey denmiyor. 12 yıl oldu hala bekliyoruz" dedi.