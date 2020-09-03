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03.09.2020 - 12:22 | | DHA

Bahçesinde yetiştirdi! Tam 1 kilo 120 gram

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tartıda 1 kilo 120 gram gelen domates görenleri şaşırttı. Çiftçi Nail Çalışır , domates dikili tarlaya 7 traktör hayvan gübresi attığını ve bu nedenle hem verimin artığını hem de bu büyüklükte bir domates yetiştiğini söyledi.

Bahçesinde yetiştirdi! Tam 1 kilo 120 gram

Çanakkale Ayvacık'a bağlı Akçin köyünde çiftçilik yapan Nail Çalışır (61), 2 dönüm tarlasına domates dikimi gerçekleştirdi. Toprağa 7 traktör hayvan gübresi atan Çalışır, bu yıl verimin yükseldiğini gördü. Tarlasından domates hasadına başlayan Çalışır, ürettiği domatesleri Ayvacık ilçe merkezindeki pazarda satışa sundu. Yetiştirdiği domateslerden birinin büyüklüğü ve ağırlığı ise, hem üretici Çalışır’ı hem de pazar alışverişi yapan vatandaşları şaşırttı.

Köyünde 30 yıldır sebze üreticiliği yaptığını ifade eden Nail Çalışır, “30 yıldır çiftçilik yapıyorum. Böyle üretim ve verim hiç başıma gelmedi. 2 dönüm tarlama 7 traktör hayvan gübresi attım. Hayvan gübresi çok faydalı oldu ve domateslerimiz aşırı büyüdü. Bir domatesimiz de 1 kilo 120 gram geldi. Ürettiğim ürünleri Ayvacık Pazarı’nda satışa çıkardım, kilosunu 2.5 liradan veriyoruz” dedi. Üretici Nail Çalışır, 1 kilo 120 gram ağırlığındaki domatesin bir müşteri tarafından kilosu 2.5 liradan satın alındığını söyledi.  

Pazar müşterisi Fatih Özel ise, böyle büyük bir domatesi ilk kez gördüğünü ve şaşırdığını söyledi.

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