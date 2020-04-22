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22.04.2020 - 09:33 | | DHA

Bahreyn'den gelen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı

Corona virüs tedbirleri kapsamında Bahreyn'den tahliye edilen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı.

Bahreyn'den gelen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı

Dünya genelinde etkili olan corona virüs nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor. Bahreyn'de bulunan 62 Türk vatandaşı da tahliye kapsamında THY'ye ait uçakla sabah saatlerinde Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Havalimanı'na inen vatandaşlar, gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından otobüslere bindi. Yolcular daha sonra ateş ölçümleri yapılarak girdikleri Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Ümmü Gülsüm Yurdu'nda 14 gün süreyle karantinaya alındı.

E-5’te ilerleyen sürücü art arda makas attı, trafiği böyle tehlikeye soktuE-5 karayolunda otomobiliyle ilerleyen sürücü diğer araçlara aldırmadan art arda makaslar attı. Sorumsuz sürücü bu hareketiyle hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe saydı.
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