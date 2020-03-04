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04.03.2020 - 00:04 | | DHA

Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.

Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, başta İdlib ve göçmen sorunu olmak üzere bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Ayrıca karşılıklı işbirliği ve diyaloğun önemi de vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi

 

    Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.
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