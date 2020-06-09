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09.06.2020 - 19:42 | | AA

Bakan Akar, birlik komutanlarÄ±yla görüÅŸtü

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar,Â farklÄ± bÃ¶lgelerdeki birlik komutanlarÄ±na video konferans yÃ¶ntemiyle baÄŸlanarak devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldÄ±.Â

Bakan Akar, birlik komutanlarÄ±yla görüÅŸtü

BakanlÄ±k'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve kuvvet komutanlarÄ± ile farklÄ± bÃ¶lgelerdeki birlik komutanlarÄ±na video konferans yÃ¶ntemiyle baÄŸlanarak devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldÄ± ve talimatlar verdi.

YuvasÄ±ndan düÅŸen 'yavru doÄŸan' yerine konulduMersin'in Erdemli ilçesinde aÄŸaçta bulunan yuvasÄ±ndan düÅŸen nesli tükenmekte olan delice doÄŸan yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±yla yeniden yuvasÄ±na konuldu.
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