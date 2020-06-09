BakanlÄ±k'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve kuvvet komutanlarÄ± ile farklÄ± bÃ¶lgelerdeki birlik komutanlarÄ±na video konferans yÃ¶ntemiyle baÄŸlanarak devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldÄ± ve talimatlar verdi.