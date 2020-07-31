31.07.2020 - 16:20 | | DHA
Bakan Akar, Kayseri'de anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de annesi ve babasının mezarını ziyaret etti.
Bayram namazını Edirne'deki Selimiye Camisi’nde kılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ardından hava yolu ile memleketi Kayseri'ye geldi. Bakan Akar, Kayseri'deki asri mezarlıkta babası İbrahim ile annesi Nimet Akar'ın kabirlerini ziyaret etti. Bakan Akar daha sonra kendi adını taşıyan Hulusi Akar Camisi’nin yanında Vali Şehmus Günaydın, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la bir süre sohbet etti.
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