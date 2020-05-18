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18.05.2020 - 21:20 | | AA

Bakan Akar şehit asker için taziye mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Halil Çakır için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar şehit asker için taziye mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şehit Çakır'ın, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesinde 12 Mayıs'ta keşif, gözetleme faaliyetini yürütürken şarapnel parçasının başına isabet etmesiyle ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesi'nde bugün şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar, şehit er için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar şehit asker için taziye mesajı yayımladı

Türkiye günlük corona virüs tablosu (18 Mayıs 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593, can kaybı 4171 oldu. Son 24 saatte 1615 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577 oldu.
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