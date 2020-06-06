Bakan Akar talimat verdi: Acemi askere eziyete soruşturma

Sosyal medyada yer alan ve acemi bir askere, daha kıdemli askerlerce hakaret edilip, bazı hareketler yaptırılmaya zorlanmasına ilişkin görüntüler tepki çekti. İlgili görüntüler üzerine Akar, birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatılmasını istedi. Bunun üzerine, söz konusu davranışlarda bulunan askerler tespit edilerek, haklarında idari ve hukuki işlem başlatıldı.



