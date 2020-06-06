06.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Bakan Akar talimat verdi: Acemi askere eziyete soruşturma
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin inceleme talimatı verdi.
Sosyal medyada yer alan ve acemi bir askere, daha kıdemli askerlerce hakaret edilip, bazı hareketler yaptırılmaya zorlanmasına ilişkin görüntüler tepki çekti. İlgili görüntüler üzerine Akar, birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatılmasını istedi. Bunun üzerine, söz konusu davranışlarda bulunan askerler tespit edilerek, haklarında idari ve hukuki işlem başlatıldı.
Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.