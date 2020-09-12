12.09.2020 - 10:58 | | AA
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi İzmir'de!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, İzmir Valiliğini ziyaret etti.
Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir'deki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerine devam ediyor. Akar ve TSK komuta kademesi, İzmir Valiliğine de ziyarette bulundu. Akar ve komutanlar, Vali Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi.
"Takmıyorum ne yaparsanız yapın" diyen yaşlı adam ceza yediBursa'da artan vakaların ardından polis ekipleri maske denetimlerini üst seviyede tutmaya devam ediyor. Yolda yürüyen 70 yaşındaki yaşlı adam polisini uyarısı ile maskesini takmasına rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Polis ile yaşlı adamın arasındaki yaşanan ilginç diyalog ise kameralara saniye saniye yansıdı.