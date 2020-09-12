Bakan Akar ve TSK komuta kademesi İzmir'de!

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir'deki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerine devam ediyor. Akar ve TSK komuta kademesi, İzmir Valiliğine de ziyarette bulundu. Akar ve komutanlar, Vali Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi.