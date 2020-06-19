19.06.2020 - 20:55 |
Bakan Albayrak sınava girecek öğrencilere başarılar diledi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere başarılar diledi
Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Pandemi sürecinde evde kalıp ders çalışarak büyük bir zorluğun üstesinden geldiniz. Şimdi aynı başarıyı sınavda da gösterme vakti! Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sizde bu azim varken başaramayacağınız sınav, atlatamayacağınız pandemi yok!