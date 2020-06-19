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19.06.2020 - 20:55 |

Bakan Albayrak sınava girecek öğrencilere başarılar diledi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere başarılar diledi

Bakan Albayrak sınava girecek öğrencilere başarılar diledi

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Pandemi sürecinde evde kalıp ders çalışarak büyük bir zorluğun üstesinden geldiniz. Şimdi aynı başarıyı sınavda da gösterme vakti! Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sizde bu azim varken başaramayacağınız sınav, atlatamayacağınız pandemi yok!

Kars'ta meydana gelen hortum görenleri hayrete düşürdüGelen bir son dakika haberine göre; Kars'ta, aniden çıkan hortum korkuttu. Kafasını gökyüzüne kaldıran vatandaşlar gördüğü şekiller sonrası şaştı kaldı.
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