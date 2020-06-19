Bakan Albayrak sınava girecek öğrencilere başarılar diledi

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:



Pandemi sürecinde evde kalıp ders çalışarak büyük bir zorluğun üstesinden geldiniz. Şimdi aynı başarıyı sınavda da gösterme vakti! Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sizde bu azim varken başaramayacağınız sınav, atlatamayacağınız pandemi yok!