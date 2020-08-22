CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Karadeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda bulunan doÄŸal gazla ilgili aÃ§Ä±klamasÄ± TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±nÄ± sevince boÄŸdu. BazÄ± vatandaÅŸlar, alkÄ±ÅŸlarla sevinirken bazÄ±larÄ± da duygulanarak aÄŸladÄ±.

Zonguldak'ta esnaflÄ±k yapan RÃ¼stem Cengiz YÄ±lmaz da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± iÅŸ yerindeki bilgisayardan dinlerken gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. Duygulanan YÄ±lmaz'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak Twitter'dan paylaÅŸtÄ±.



'KENDÄ°MÄ° TUTAMADIM'



RÃ¼stem Cengin YÄ±lmaz, mÃ¼jdeli haberi alÄ±nca duygulanarak gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Memleketin gÃ¼zel bir habere ihtiyacÄ± olduÄŸunu ifade eden YÄ±lmaz, ÅŸÃ¶yle dedi:



"Memleketimiz zor gÃ¼nlerden geÃ§iyor. BugÃ¼nlerde mÃ¼jdeli habere ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±. Karadeniz'de olmasÄ±ndan dolayÄ± da bilhassa sevindik Zonguldak'Ä±mÄ±za katkÄ±da olur diye. Kendimi tutamadÄ±m bÃ¶yle bir an yaÅŸamÄ±ÅŸ olduk. DoÄŸal gaz bulunmasÄ±nÄ± Ã§ok iyi buluyorum. Ä°nÅŸallah daha nice kuyulardan nice petroller bulacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. HÃ¼kÃ¼metimize, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za gÃ¼veniyorum. BÃ¶yle zenginliklerden Zonguldak daÂ faydalanÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."



'ALLAH YOLLARINI AÃ‡IK ETSÄ°N'



Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸmasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren YÄ±lmaz, "Ã‡ok duygulandÄ±m, teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Zonguldak'Ä± da duyurduÄŸum iÃ§in Ã§ok mutlu oldum. Allah yollarÄ±nÄ± aÃ§Ä±k etsin, Ã¶mÃ¼rleri uzun olsun" diye konuÅŸtu.

Â Â Â