Bakan Albayrak'Ä±n sevinç gözyaÅŸÄ± fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± esnaf: Kendimi tutamadÄ±m
Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak'Ä±n Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafta, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± dinlerken duygulanarak aÄŸlayan RÃ¼stem Cengiz YÄ±lmaz, "Ä°ÅŸ yerinde bilgisayardan seyrediyorduk. MÃ¼jdeli haberi alÄ±nca duygulandÄ±k. Kendimi tutamadÄ±m ve bÃ¶yle bir an yaÅŸamÄ±ÅŸ olduk." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Karadeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda bulunan doÄŸal gazla ilgili aÃ§Ä±klamasÄ± TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±nÄ± sevince boÄŸdu. BazÄ± vatandaÅŸlar, alkÄ±ÅŸlarla sevinirken bazÄ±larÄ± da duygulanarak aÄŸladÄ±.
Zonguldak'ta esnaflÄ±k yapan RÃ¼stem Cengiz YÄ±lmaz da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± iÅŸ yerindeki bilgisayardan dinlerken gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. Duygulanan YÄ±lmaz'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak Twitter'dan paylaÅŸtÄ±.
'KENDÄ°MÄ° TUTAMADIM'
RÃ¼stem Cengin YÄ±lmaz, mÃ¼jdeli haberi alÄ±nca duygulanarak gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Memleketin gÃ¼zel bir habere ihtiyacÄ± olduÄŸunu ifade eden YÄ±lmaz, ÅŸÃ¶yle dedi:
"Memleketimiz zor gÃ¼nlerden geÃ§iyor. BugÃ¼nlerde mÃ¼jdeli habere ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±. Karadeniz'de olmasÄ±ndan dolayÄ± da bilhassa sevindik Zonguldak'Ä±mÄ±za katkÄ±da olur diye. Kendimi tutamadÄ±m bÃ¶yle bir an yaÅŸamÄ±ÅŸ olduk. DoÄŸal gaz bulunmasÄ±nÄ± Ã§ok iyi buluyorum. Ä°nÅŸallah daha nice kuyulardan nice petroller bulacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. HÃ¼kÃ¼metimize, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za gÃ¼veniyorum. BÃ¶yle zenginliklerden Zonguldak daÂ faydalanÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."
'ALLAH YOLLARINI AÃ‡IK ETSÄ°N'
Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸmasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren YÄ±lmaz, "Ã‡ok duygulandÄ±m, teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Zonguldak'Ä± da duyurduÄŸum iÃ§in Ã§ok mutlu oldum. Allah yollarÄ±nÄ± aÃ§Ä±k etsin, Ã¶mÃ¼rleri uzun olsun" diye konuÅŸtu.
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